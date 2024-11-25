تخطيط كوردستان: أكثر من 6 ملايين شخص يسكن الإقليم أكبرهم عمره 126 عاماً

شفق نيوز/ أعلن وزير التخطيط في حكومة إقليم كوردستان دارا رشيد، يوم الاثنين، أن عدد سكان الإقليم بلغ 6 ملايين و370 الفاً و668 نسمة.

وقال دارا في مؤتمر صحفي، إن هذه الأرقام بحسب النتائج الأولية للتعداد السكاني ولا تشمل (الساكنين في المناطق المتنازع عليها).

وأضاف أن عدد الذكور في الإقليم بلغ 3 ملايين و200 ألف و506 نسمة، بينما عدد الإناث 3 ملايين و170 ألفاً و162 نسمة، أي أن نسبة الذكور في 50.4% ونسبة الإناث 49.6%.

وتابع رشيد: يعيش في إقليم كوردستان 6 ملايين و370 ألفاً و668 نسمة، توزعوا بين 84% من السكان حضريون و16% ريفيون، بالإضافة إلى أن مليونين و28 ألف وحدة سكنية في إقليم كوردستان.

ولفت وزير التخطيط الكوردستاني إلى أن 4.4% من سكان إقليم كوردستان تزيد أعمارهم عن 65 عاماً، وأن أكبر معمر في الإقليم يبلغ من العمر 126 عاماً.

وكان رئيس الوزراء العراقي محمد شياع السوداني، أعلن في وقت سابق من اليوم أن عدد سكان البلاد وفقاً للتعداد العام للسكان والمساكن بلغ أكثر من 45 مليون نسمة.

وقال السوداني في مؤتمر صحفي تابعته وكالة شفق نيوز، إن "عدد سكان العراق بلغ 45.407.495 نسمة بضمنهم الأجانب واللاجئين"، موضحاً أن "عدد الأسر بلغ 7 ملايين و898 ألفاً و588 أسرة".

ولفت السوداني الى أن "عدد الذكور بلغ 22 مليوناً و784 ألفاً و62 نسمة بنسبة 50.1 بالمئة، فيما بلغ عدد الإناث 22 مليوناً و623 ألفاً و833 نسمة بنسبة 49.8 بالمئة".

واشار رئيس الوزراء الى أن "الأسر التي ترأسها نساء 11.33 بالمئة والتي يرأسها الرجال 88.67 بالمئة".

وبين رئيس الوزراء أن "المساكن في العراق بلغ عددها 8 ملايين و37 ألفاً و221 مسكناً، موضحاً أن "نسبة الدور 92.1 ونسبة الشقق 6.6 بالمئة ونسبة الدور الطينية 4 بالعشرة من المئة

واوضح أن "نسبة السكان دون سن العمل أقل من 15 سنة 36.1 بالمئة"، مشيراً إلى ان "نسبة السكان فوق سن العمل 65 فأكثر 3.7 بالمئة".