تخطيط كوردستان تطلب إدراج التعداد السكاني بمفاوضات تشكيل الحكومة مع بغداد

شفق نيوز- أربيل

كشف وكيل وزير التخطيط في إقليم كوردستان سيروان محمد، يوم الثلاثاء، عن مطالبة الوزارة من رئيس الإقليم نيجيرفان بارزاني، إدراج بعض الفقرات التي تخص التعداد السكاني العام ضمن مباحثات تشكيل الحكومة الاتحادية في العاصمة العراقية بغداد.

وقال محمد، في مؤتمر صحفي عقده باربيل، وحضره مراسل وكالة شفق نيوز، إن "العام الماضي شهد إجراء التعداد السكاني في إقليم كوردستان بعد أكثر من 37 عاماً على آخر تعداد".

وأضاف أن "الحكومة العراقية دائماً ما تقول إن التعداد السكاني لم يأت لغاية سياسية لكن الماضي يثبت وبالدليل عكس ذلك رغم تلقي العديد من الوعود والتطمينات من بغداد"، مشيراً إلى مطالبته في وقت سابق"بإجراء التعداد السكاني بآلية مختلفة في المناطق المتنازع عليها، ووضع مركز للإحصاء في الإقليم مثل الذي موجود في العاصمة بغداد، وبعد الانتهاء من الإحصاء يتم ربط التعدادين لعامي 1958 و2024".

وأشار محمد، إلى أن "الحكومة الاتحادية لم تستجب لهذه المطالبة حتى اليوم الأخير من إجراء التعداد، إلا أن رئيس وزراء إقليم كوردستان مسرور بارزاني، أجرى مكالمة هاتفية مع رئيس مجلس الوزراء الاتحادية بهذا الشأن وتم الموافقة على هذه المطالب ضمن قرارات مجلس الوزراء والتصويت عليها، لكنها لم تنفذ على أرض الواقع".

وتابع: "طلبنا من رئيس إقليم كوردستان نيجيرفان بارزاني، بإدراج هذه المطالب ضمن ورقة المفاوضات بين أربيل وبغداد بشأن تشكيل الحكومة الاتحادية المقبلة".

وختم محمد، حديثه قائلاً إن "نتائج التعداد السكاني في العراق بما فيه إقليم كوردستان بلغت 46 مليوناً و118 الفاً و793 شخصاً وفي والإقليم تحديداً بلغت 6 ملايين و519 الفاً و129 شخصاً مع ملاحظة عدم إدراج بعض النواحي في الإقليم ضمن التعداد".