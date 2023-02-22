تخصيص 7 مليارات دينار لطلبة الجامعات والمعاهد في كوردستان

شفق نيوز/ اعلنت حكومة اقليم كوردستان، يوم الأربعاء، تخصيص أكثر من 7 مليارات دينار عراقي لطلبة الجامعات والمعاهد.

وقالت دائرة الإعلام والمعلومات في بيان ورد لوكالة شفق نيوز، إن "رئيس وزراء الإقليم مسرور بارزاني وافق على تخصيص 7 مليارات و250 مليون دينار عراقي شهريا وبشكل مستمر كدعم للطلبة في الجامعات والمعاهد وتوفير الخدمات للأقسام الداخلية السنة الدراسية (2022-2023) ".

واضاف البيان ان "هذا القرار يأتي في إطار برنامج عمل الكابينة التاسعة لحكومة الإقليم في الاهتمام بقطاع التعليم العالي ودعم طلبة جامعات ومعاهد كوردستان".