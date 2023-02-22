تخصيص 7 مليارات دينار لطلبة الجامعات والمعاهد في كوردستان

2023-02-22T15:06:03.000000Z

شفق نيوز/ اعلنت حكومة اقليم كوردستان، يوم الأربعاء، تخصيص أكثر من 7 مليارات دينار عراقي لطلبة الجامعات والمعاهد.

وقالت دائرة الإعلام والمعلومات في بيان ورد لوكالة شفق نيوز، إن "رئيس وزراء الإقليم مسرور بارزاني وافق على تخصيص 7 مليارات و250 مليون دينار عراقي شهريا وبشكل مستمر كدعم للطلبة في الجامعات والمعاهد وتوفير الخدمات للأقسام الداخلية السنة الدراسية (2022-2023) ".

واضاف البيان ان "هذا القرار يأتي في إطار برنامج عمل الكابينة التاسعة لحكومة الإقليم في الاهتمام بقطاع التعليم العالي ودعم طلبة جامعات ومعاهد كوردستان".

أخبار ذات صلة

Shafaq Live
Shafaq Live
English كوردى عربي
English كوردى عربي
Radio