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تخصيص 60 مليار دينار لأربيل لتنفيذ 120 مشروعاً

Category: كوردســتانيات

Date: 2021-12-26T19:35:01+0000
تخصيص 60 مليار دينار لأربيل لتنفيذ 120 مشروعاً

شفق نيوز/ افادت محافظة اربيل، يوم الاحد، بان مجلس وزراء حكومة اقليم كوردستان، قرر تخصيص 60 مليار دينار اخرى للمحافظة من اجل تنفيذ 120 مشروعا، مشيرا الى ان اجتماعا مفتوحا عقد من اجل تحديد كيفية توزيع المبلغ على مختلف مناطق المحافظة. 

وقال نائب محافظ اربيل مسعود محمد في تصريح لموقع الحزب الديمقراطي الكوردستاني، إن مجلس وزراء إقليم كوردستان قرر تخصيص 60 مليار دينار للمحافظة من أجل تنفيذ مشاريع جديدة في أربيل.

وأضاف أن المحافظة عقدت اجتماعا مع قائممقامي الاقضية ومدراء النواحي لوضع آلية لتنفيذ المشاريع؛ حيث سيتم تنفيذ عدد من المشاريع في كل منطقة في حدود المحافظة.

وأشار إلى أن المحافظة تسعى الى تلافي أي خلل قد يحصل، ودراسة المشاريع الخدمية بصورة وافية والاستفادة من المبالغ المرصودة لها.

واوضح محمد ان مبلغ الـ60 مليار دينار ستخصص لتنفيذ 120 مشروعا، مستدركا ان المديريات العامة والقائممقاميات اذا كانت لها مشاريع كبيرة ان تقوم بتقسيمها الى اثنين او تحويل مشروعين صغيرين الى مشروع واحد وهناك احتمال اجراء تغييرات اخرى، لذلك ستتم دراسة ماهو أفضل لتنفيذ المشاريع.

وتابع ان المشاريع التي سيتم تنفيذها ستكون حسب احتياجات المناطق وتشمل جميع القطاعات.

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