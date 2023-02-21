تخصيص 20 مليار دينار لجمع النفايات ومعالجتها في السليمانية

شفق نيوز/ وافق رئيس حكومة إقليم كوردستان مسرور بارزاني، يوم الثلاثاء، على تخصيص 20 مليار دينار لجمع النفايات ومعالجتها في محافظة السليمانية.

وذكر بيان لحكومة اقليم كوردستان ورد لوكالة شفق نيوز، "في إطار جهود التشكيلة الوزارية التاسعة لحكومة إقليم كوردستان من أجل تقديم أفضل الخدمات إلى المواطنين، مع أخذها بنظر الاعتبار المصلحة العامة للمحافظات والإدارات المستقلة، وافق رئيس حكومة إقليم كوردستان مسرور بارزاني على تخصيص وصرف مبلغ قيمته 20 ملياراً و 848 مليون دينار بهدف نقل النفايات وجمعها ومعالجتها داخل حدود المديرية العامة لبلديات السليمانية".

وأشار البيان، الى أن "تسعة مليارات و975 مليوناً منها ستكون لحدود المنطقة-2 دوكان ولمدة ثلاث سنوات، و10 مليارات و873 مليوناً لحدود المنطقة-3 جمجمال ولمدة ثلاث سنوات أيضاً، وذلك على ميزانية المديرية العامة لبلديات السليمانية".