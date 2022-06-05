تخصيص 20 مليار دينار لتوفير احتياجات التربية والتعليم في كوردستان

شفق نيوز/ أعلنت وزارة التربية والتعليم في حكومة اقليم كوردستان، اليوم الاحد، عن تخصيص عشرين مليار دينار عراقي لتوفير الاحتياجات الأساسية للمراكز التعليمية في الوزارة.

وقال المتحدث باسم وزارة التربية والتعليم في حكومة اقليم كوردستان سامان سيويلي، في بيان ورد الى وكالة شفق نيوز، إن رئيس وزراء الإقليم مسرور بارزاني وافق على تخصيص عشرين مليار دينار لدعم قطاع التعليم من أجل توفير الاحتياجات الأساسية للمراكز التعليمية التابعة لوزارة التربية والتعليم للعام الدراسي (2022-2023) في محافظات أربيل والسليمانية وكركوك ودهوك وحلبجة والإدارات المستقلة.