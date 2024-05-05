تخصيص 10 ملايين دولار لاكمال مشروع ماء دربنديخان.. صور

شفق نيوز/ كشف مدير سد دربنديخان في السليمانية، اليوم الأحد، عن تخصيص 10 ملايين دولار من قبل حكومة إقليم كوردستان لاستكمال مشروع مياه الشرب في السد.

وقال سامان إسماعيل، لوكالة شفق نيوز، إن نحو 100 ملم من الأمطار هطلت خلال 48 ساعة الماضية، وأن السد لديه القدرة على استيعاب ثلاثة مليارات متر مكعب من المياه، مشيراً إلى أنه قبل هطول الأمطار، لم يتبق من السد سوى 25 سم فقط لملئه.

وأضاف أنه ومع موسم الأمطار هذا العام وصل السد لكمية جيدة من المياه، وكذلك مع هطول الأمطار في إيران وصل السد كمية أخرى من المياه ، لذلك كان لا بد من الحفاظ على مستوى مياه السد بشكل متوازن.

وأشار الى أنه رغم معاناة بعض الأهالي أثناء إطلاق المياه من السد، إلا أن الذين عانوا هم أصحاب المشاريع السياحية وعدد من المزارعين، لكن العيب فيهم كونهم قاموا ببناء مشاريع سياحية وحقول قريبة جداً من الأنهار التي تتغذى من مياه السد.

وبين إن حكومة إقليم كوردستان خصصت مبلغ 10 ملايين دولار لاستكمال مشروع مياه الشرب في دربنديخان، مؤكدا أن المبلغ المالي يكفي لاستكمال المشروع.