تخصيص نحو 3 مليارات دينار لمعالجة مشكلة المياه في اربيل

شفق نيوز/ اعلنت حكومة اقليم كوردستان، يوم الاثنين، تخصيص نحو 3 مليارات دينار لمعالجة مشكلة شح المياه في اربيل.

وقالت دائرة الإعلام والمعلومات بالحكومة، في بيان ورد لوكالة شفق نيوز، إنه "استمرارا في جهود الكابينة الحكومية التاسعة لخدمة مواطني اقليم كوردستان وجه رئيس الحكومة مسرور بارزاني بتخصيص مليارين و 878 مليون دينار لمعالجة مشاكل المياه في محافظة اربيل".

واضاف البيان أن "هذا المبلغ سيتم صرفه لحفر 40 بئرا في حدود محافظة اربيل".