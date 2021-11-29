تخصيص نحو مليار دينار لتطوير قطاع الاثار في اقليم كوردستان

شفق نيوز/ اعلن ساسان عوني وزير البلديات والسياحة في حكومة إقليم كردستان يوم الاثنين، تخصيص مبلغ 900 مليون دينار لقطاع الآثار في الإقليم.

وقال عوني في مؤتمر صحفي حضرته وكالة شفق نيوز؛ إنه "بالتعاون مع جامعة هارفارد الامريكية تم تحديد 750 موقعا اثريا في اربيل ولغاية الان عملية التسجيل مستمرة".

وأضاف؛ أن "مؤتمر (حماية وتطوير الاثار والتراث) يستمر يوما واحدا ويأتي من منطلق ايلاء اهتمام اكثر بقطاع الاثار لتطويره الى جانب قطاع السياحة من اجل تطوير هذا القطاع وجذب السياح للاقليم".

بدوره؛ قال كيفي مصطفى مدير عام الآثار في وزارة البلديات ان "قطاع الآثار وفر 855 فرصة عمل للشباب خلال السنتين المنصرمتين".

واشار إلى أنه "بحسب برنامج المؤتمر فانه يهدف الى تطوير هذا القطاع حسب المواصفات العالمية بهدف جذب السياح له".