تخصيص نحو ثمانية مليارات دينار لتنظيف البيئة في اربيل

شفق نيوز/ اعلنت حكومة اقليم كوردستان، يوم الاثنين، تخصيص نحو ثمانية مليارات دينار عراقي لتنظيف البيئة في مدينة اربيل .

وقالت دائرة الإعلام والمعلومات بحكومة كوردستان، في بيان ورد لوكالة شفق نيوز، إنه "تقرر تخصيص مبلغ 7 مليارات و 871 مليون دينار عراقي لتنظيف البيئة في محافظة أربيل".

‏وأضاف البيان، أنه "سيتم صرف هذا المبلغ في حملات تنظيف البيئة في أربيل وعمليات طمر القمامة"، مشيرا إلى أن "المبلغ هو من الميزانية التشغيلية لبلدية أربيل".