تخصيص نحو ثمانية مليارات دينار لتنظيف البيئة في اربيل
2022-12-19T11:18:01.000000Z
شفق نيوز/ اعلنت حكومة اقليم كوردستان، يوم الاثنين، تخصيص نحو ثمانية مليارات دينار عراقي لتنظيف البيئة في مدينة اربيل .
وقالت دائرة الإعلام والمعلومات بحكومة كوردستان، في بيان ورد لوكالة شفق نيوز، إنه "تقرر تخصيص مبلغ 7 مليارات و 871 مليون دينار عراقي لتنظيف البيئة في محافظة أربيل".
وأضاف البيان، أنه "سيتم صرف هذا المبلغ في حملات تنظيف البيئة في أربيل وعمليات طمر القمامة"، مشيرا إلى أن "المبلغ هو من الميزانية التشغيلية لبلدية أربيل".