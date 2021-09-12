تخصيص ألف وحدة سكنية لذوي الاحتياجات الخاصة في گرميان

شفق نيوز/ باشرت إدارة گرميان في اقليم كوردستان، يوم الاحد، بتخصيص ألف وحدة سكنية لذوي الاحتياجات الخاصة.

وقال المدير العام للمديرية العامة للعمل والشؤون الاجتماعية في إدارة گرميان، دروون عمر، في بيان ورد لوكالة شفق نيوز، انه تم تخصيص ألف وحدة سكنية في گرميان لذوي الاحتياجات الخاصة وبأسعار مدعومة وبالتقسيط المريح.

وبين أن هذه الوحدات السكنية سيتم توزيعها على المواطنين من ذوي الاحتياجات الخاصة في كلار التابعة لإدارة گرميان، مؤكدا أن مديريته تعمل على تحسين الواقع الاقتصادي والاجتماعي لذوي الاحتياجات الخاصة.