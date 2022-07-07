سیاسة

rss

كوردســتانيات

أمـن

مجتـمع

أخرى

اقتصـاد

عربي ودولي

القسم الفيلي

ريـاضة

منوعـات

فيديو

تقارير وتحليلات

مقـالات

كل الاخبار

تخصيص أكثر من 90 مليار دينار لتنفيذ 162 مشروعا خدميا في أربيل

Category: كوردســتانيات

Date: 2022-07-07T10:11:07+0000
تخصيص أكثر من 90 مليار دينار لتنفيذ 162 مشروعا خدميا في أربيل

شفق نيوز/ أعلنت محافظة اربيل، يوم الخميس، تخصيص حكومة إقليم كوردستان أكثر من 90 مليار دينار لتنفيذ واستكمال 162 مشروعا خدميا خلال العام 2022 ضمن مشاريع تنمية المحافظات في الإقليم.

وقال رئيس الحكومة المحلية لأربيل أوميد خوشناو في مؤتمر صحفي عقده اليوم وحضرته وكالة شفق نيوز، إن عدد المشاريع الخدمية المخصصة للمحافظة من قبل حكومة الإقليم لهذا العام 162 مشروعا خدميا بكلفة مالية تصل إلى 91 مليارا و277 مليون دينار.

وأوضح أن هذه المشاريع ستوزع على قسمين أحدهما مشاريع جديدة، وهي: 128 مشروعا، والقسم الثاني استكمال المشاريع المتوقفة لسنة 2021 والسنوات الماضية ومجموعها 34 مشروعا.

كما أشار خوشناو إلى ان المشاريع ستوزع على الاقضية الثمانية للمحافظة مع مراعاة التوازن بينها، مبينا ان معظم المشاريع ستشمل المناطق والمدن خارج مركز المحافظة التي لم يتم استكمال الخدمات فيها.

وتابع رئيس الحكومة المحلية بالقول إن المشاريع تشمل مختلف القطاعات منها تعبيد الطرق ومد خطوط المجاري والصحة والتعليم، وذلك ضمن مشاريع تنمية محافظات الاقليم اضافة الى مشاريع إستراتيجية اخرى سيتم الاعلان عنها لاحقا.

related

حادث سير يؤدي إلى تدمير 9 عجلات في اربيل .. فيديو

Date: 2022-03-20 07:52:30
حادث سير يؤدي إلى تدمير 9 عجلات في اربيل .. فيديو

اصابة عنصر بالبيشمركة بقصف تركي عشوائي شمالي اربيل

Date: 2020-08-21 10:32:17
اصابة عنصر بالبيشمركة بقصف تركي عشوائي شمالي اربيل

تسجيل ثلاث حالات اصابة جديدة بكورونا في اربيل

Date: 2020-03-26 08:17:55
تسجيل ثلاث حالات اصابة جديدة بكورونا في اربيل

في محطته الرابعة .. البابا يصل عاصمة إقليم كوردستان ونيجيرفان بارزاني في إستقباله

Date: 2021-03-07 05:13:50
في محطته الرابعة .. البابا يصل عاصمة إقليم كوردستان ونيجيرفان بارزاني في إستقباله

صور.. الرئيس الفرنسي يصل أربيل

Date: 2021-08-28 23:29:39
صور.. الرئيس الفرنسي يصل أربيل

صور .. موجة الغبار تبلغ ذروتها في اربيل وانخفاض مدى الرؤية لمستويات متدنية

Date: 2022-05-24 05:59:32
صور .. موجة الغبار تبلغ ذروتها في اربيل وانخفاض مدى الرؤية لمستويات متدنية

إنطلاق حملة زراعة مليون شجرة بلوط في أربيل

Date: 2021-12-05 08:40:25
إنطلاق حملة زراعة مليون شجرة بلوط في أربيل

اربيل تشدد الإجراءات الوقائية وتطلق يد الاجهزة الامنية لتطبيقها

Date: 2021-03-28 19:04:22
اربيل تشدد الإجراءات الوقائية وتطلق يد الاجهزة الامنية لتطبيقها