تخصيص أكثر من 90 مليار دينار لتنفيذ 162 مشروعا خدميا في أربيل

شفق نيوز/ أعلنت محافظة اربيل، يوم الخميس، تخصيص حكومة إقليم كوردستان أكثر من 90 مليار دينار لتنفيذ واستكمال 162 مشروعا خدميا خلال العام 2022 ضمن مشاريع تنمية المحافظات في الإقليم.

وقال رئيس الحكومة المحلية لأربيل أوميد خوشناو في مؤتمر صحفي عقده اليوم وحضرته وكالة شفق نيوز، إن عدد المشاريع الخدمية المخصصة للمحافظة من قبل حكومة الإقليم لهذا العام 162 مشروعا خدميا بكلفة مالية تصل إلى 91 مليارا و277 مليون دينار.

وأوضح أن هذه المشاريع ستوزع على قسمين أحدهما مشاريع جديدة، وهي: 128 مشروعا، والقسم الثاني استكمال المشاريع المتوقفة لسنة 2021 والسنوات الماضية ومجموعها 34 مشروعا.

كما أشار خوشناو إلى ان المشاريع ستوزع على الاقضية الثمانية للمحافظة مع مراعاة التوازن بينها، مبينا ان معظم المشاريع ستشمل المناطق والمدن خارج مركز المحافظة التي لم يتم استكمال الخدمات فيها.

وتابع رئيس الحكومة المحلية بالقول إن المشاريع تشمل مختلف القطاعات منها تعبيد الطرق ومد خطوط المجاري والصحة والتعليم، وذلك ضمن مشاريع تنمية محافظات الاقليم اضافة الى مشاريع إستراتيجية اخرى سيتم الاعلان عنها لاحقا.