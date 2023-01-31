تخصيص أكثر من 872 مليون دينار لتنفيذ 18مشروعاً خدمياً في أربيل

شفق نيوز/ وافقت وزارة البلديات والسياحة في حكومة إقليم كوردستان، يوم الثلاثاء، على تنفيذ 18 مشروعاً خدمياً بكلفة إجمالية بلغت 872 مليوناً و 894 ألف دينار ضمن حدود المديرية العامة لبلديات أربيل.

ذكرت ذلك الوزارة في بيان، ورد الى وكالة شفق نيوز، وقالت إن تلك المشاريع تشمل مجالات عدة، منها إنشاء وتعبيد الشوارع بالإسفلت والخرسانة المسلحة، والماء والمجاري، فضلاً عن مشاريع أخرى ستتم الموافقة عليها مستقبلاً.

وأوضحت أن المشاريع ستنفذ ضمن بلديات بنصلاوة وكسنزان وبحركة ودارتو وقوشتبه وشَمامك وخبات وكاني قرزالة وشقلاوة وديبكة، وغيرها من المناطق الواقعة ضمن حدود محافظة أربيل.

وبينت أن هذا يأتي فيما دخلت حزمة مشاريع خدمية في حدود المديرية العامة لبلديات أربيل مرحلة التنفيذ من قبل الكوادر البلدية، وقد تم تخصيص المبالغ اللازمة لذلك.