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تخصيص أكثر من 60 الف مقعد لخريجي الاعدادية في الجامعات والمعاهد الحكومية بالإقليم

Category: كوردســتانيات

Date: 2022-10-12T10:14:35+0000
تخصيص أكثر من 60 الف مقعد لخريجي الاعدادية في الجامعات والمعاهد الحكومية بالإقليم

شفق نيوز/ أعلن وزير التعليم العالي والبحث العلمي في إقليم كوردستان آرام محمد قادر، يوم الأربعاء، أن الوزارة خصصت أكثر من 60 ألف مقعد لقبول خريجي الصفوف المنتهية لمرحلة الاعدادية في الجامعات والمعاهد الحكومة في الإقليم للعام الدراسي 2022 - 2-23.

وقال الوزير في مؤتمر صحفي عقده اليوم وحضرته وكالة شفق نيوز، إن أعداد الخريجين من مرحلة الإعدادية لهذه السنة كانت أقل نسبة بالسنوات السابقة ورغم ذلك فنحن لم نخفض خطة القبول بل على العكس قمنا بزيادة أعداد المقاعد، مشيرا إلى تخصيص 63 ألفاً و212 مقعداً ضمن خطة القبول وفق نظام ‏التسجيل الإلكتروني ‏المسمى بـ(زانكو لاين).

تتمة..

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