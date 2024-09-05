تخصيص أكثر من 5 مليارات دينار لإعادة تأهيل سوق القيصرية وسط اربيل

شفق نيوز/ أعلن رئيس الحكومة المحلية في محافظة اربيل أوميد خوشناو، يوم الخميس، تخصيص خمسة مليارات دينار لإعادة تأهيل سوق "القيصرية" وسط مركز المدينة.

وقال خوشناو في مؤتمر صحفي عقده اليوم وحضره مراسل وكالة شفق نيوز، إنه سيتم تعويض أصحاب المحال التجارية في سوق القيصرية في أربيل بحسب حجم الأضرار التي لحقت بها، مبينا أن التعويضات المالية تتراوح بين مليونين الى 20 مليون دينار عراقي.

وقال ايضاً إنه سيتم خلال ستة أشهر إعادة تأهيل واعمار السوق بكلفة 5 مليارات و300 مليون دينار بأمر من رئيس وزراء اقليم كوردستان.

وأعلنت محافظة أربيل يوم الأحد 5 أيار/ مايو الماضي، احتراق 227 محلاً و7 مخازن كحصيلة نهائية لحريق سوق القيصرية وسط المدينة، إضافة إلى إصابة 132 شخصاُ بجروح مختلفة تم نقل 15 شخصاً منهم إلى المستشفى.