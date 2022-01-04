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تخصيص أكثر من مليار دينار لترميم 11 سداً في إقليم كوردستان

Category: كوردســتانيات

Date: 2022-01-04T14:53:48+0000
تخصيص أكثر من مليار دينار لترميم 11 سداً في إقليم كوردستان

شفق نيوز/ اعلنت وزارة الزراعة في حكومة اقليم كوردستان، يوم الثلاثاء، ان رئيس حكومة الاقليم مسرور بارزاني خصص مبلغ 1.2 مليار دينار لترميم 11 سدا في الاقليم، مبينة ان ذلك يأتي في اطار ايلاء الاهمية باستكمال وترميم السدود والمشاريع الاروائية.

وجاء في بيان لوزيرة الزراعة في حكومة الاقليم بيگرد طالباني ورد لوكالة شفق نيوز، ان السدود المشمولة بالترميم هي كل من "شيوه سور" و"هشه زيني" و"جمي سموره" في محافظة السليمانية وسدي "كشكان" و"بيدوهي" في محافظة دهوك وسدود "هاراوة" و"قادر كرم" وآوه سبي" في ادارة  گرميان وسد "ديگله" في محافظة اربيل.

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