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‏ تخصيص أكثر من ملياري دينار لمشروع ثالث اكبر سد مائي في السليمانية

Category: كوردســتانيات

Date: 2021-09-24T12:19:42+0000
‏ تخصيص أكثر من ملياري دينار لمشروع ثالث اكبر سد مائي في السليمانية

شفق نيوز/ وافق رئیس حكومة‌ اقلیم كوردستان مسرور بارزاني، على تخصيص مبلغ أكثر من ملياري دينار لمشروع سد ديوانة، في جنوب غرب قضاء دربنديخان جنوب شرق السليمانية. 

وقالت دائرة الاعلام والمعلومات في حكومة إقليم كوردستان، في بيان ورد لوكالة شفق نيوز؛ إنه "في إطار الاهتمام الذي توليه حكومة إقليم كوردستان بمصادر المياه وبناء السدود، ابدى رئيس الوزراء مسرور بارزاني موافقته على تخصيص وصرف مبلغ ملياري دينار و174 مليون و78 ألف دينار لمشروع سد ديوانة".

وأضاف البيان؛ أن "المبلغ سيُصرف نقداً على مراحل ضمن الموازنة الاستثمارية لوزارة الزراعة والموارد المائية".

ويعتبر سد ديوانة ثالث أكبر السدود في محافظة السليمانية بعد سدي دوكان ودربنديخان، وتبلغ قدرته التخزينية 21 مليون متر مكعب من المياه، فيما تبلغ كلفته الاجمالية 24 مليار دينار واكتمل 95% من أعمال إنشائه ، وكان قد توقف العمل فيه إثر الأزمة المالية التي واجهت إقليم كوردستان خلال الفترة الماضية.

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