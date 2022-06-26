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تخصيص قرابة 50 مليار دينار لـ145 مشروعاً خدمياً في دهوك

Category: كوردســتانيات

Date: 2022-06-26T11:49:20+0000
تخصيص قرابة 50 مليار دينار لـ145 مشروعاً خدمياً في دهوك

شفق نيوز/ أعلنت الحكومة المحلية في محافظة دهوك، يوم الأحد، تخصيص قرابة 50 مليار دينار عراقي لإنجاز 145 مشروعا خدمياً في المحافظة خلال العام 2022.

وقال رئيس الحكومة المحلية علي تتر في مؤتمر صحفي عقده اليوم، إنه في المرحلة الأولى سيتم إنجاز 145 مشروعا خدمياً جديداً في محافظة دهوك بتكلفة مالية تصل إلى 48 ملياراً، و112 مليوناً، و350 الفاً، و680 ديناراً عراقياً.

وأضاف أنه "في المستقبل القريب سنعلن عن مرحلة ثانية لمشاريع خدمية أكبر"، مؤكدا أن المشاريع التي تدخل حيز التنفيذ جميعها مهمة وتتعلق بحياة الناس.

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