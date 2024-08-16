تخصيص بيوت للطيور في السليمانية (صور)

شفق نيوز/ بادرت منظمة مهتمة بالبيئة في السليمانية، يوم الجمعة، إلى نشر أعشاش خشبية لإيواء الطيور في قضاء جمجمال، بمناسبة يوم البيئة الكوردستاني.

وذكر مراسل وكالة شفق نيوز، أن المبادرة جاءت تحت شعار "حتى الطيور تستحق مكاناً مناسباً للعيش فيه، التي أطلقتها منظمة "اينده" لحماية البيئة.

وقال رئيس المنظمة معروف مجيد، لوكالة شفق نيوز، إنه "استمراراً لعمل منظمة ایندە لحماية البيئة وبالتنسيق مع بلدية جمجمال، ومدرسة شاین الأهلية، تم عمل أعشاش خشبية للطيور لأول مرة في قضاء جمجمال".

وأضاف "تم التخطيط للمشروع ضمن فعاليات يوم البيئة الكوردستاني، ولكن تم تأجيله لبعض الأسباب"، مشيراً إلى "أن أعشاش الطيور مخصصة للحمام وتم وضعها أمام جامعة چەرموو في سوق المدينة".

وبين أن "المشروع تضمن عمل 100 عش صغير في حدائق الدوائر الحكومية بالمدينة، في المرحلة الأولى، وفي الأيام المقبلة سيتم تقديم عدة بيوت أخرى كهدية".