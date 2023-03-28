تخصيص اراض لـ 17 مشروعا صناعيا في اربيل

شفق نيوز/ اعلنت محافظة اربيل عاصمة اقليم كوردستان، يوم الثلاثاء، تخصيص أراض لـ 17 مشروعا صناعيا في المدينة.

وقالت المحافظة في بيان ورد لوكالة شفق نيوز، ان "محافظ اربيل اوميد خوشناو اجتمع اليوم، مع لجنة تنمية ودعم المشاريع الصناعية"، مبينة أنه جرى خلال الاجتماع "تخصيص اراض لـ 17 مشروعا صناعيا مختلفًا في اربيل".

واضاف ان "هذه الخطوة ستوفر العديد من فرص العمل، وتساهم في تنمية مجال الصناعة ودعم المشاريع الصناعية اكثر في محافظة اربيل".