تخريج دفعة جديدة من بيشمركة زيرفاني في دهوك

شفق نيوز/ جرت في مدرسة خنس بمحافظة دهوك لتدريب قوات زيرفاني الكوردية، يوم الخميس، المراسم الختامية لدورة خاصة لبيشمركة الزيرفاني بمشاركة 156 عنصرا من البيشمركة.

وجرت المراسم بحضور قائد قوات بيشمركة زيرفاني اللواء عزيز ويسي وعدد من اعضاء القيادة وقائممقام قضاء الشيخان بمحافظة دهوك باقليم كوردستان وعدد من المسؤولين الحكوميين الاخرين في المنطقة وقادة وضباط قوات زيرفاني.

وفي المراسم، فضلا عن الاستعراض العسكري وعدد من الفعاليات العسكرية الاخرى، ألقى اللواء عزيز ويسي كلمة قال فيها ان "هؤلاء البيشمركة يتلقون افضل التدريبات ولاطول مدة واصعب الواجبات، وليعلم الجميع ان في هذا البلد وفي كوردستان هناك رجال مخلصون ومضحون يحبون بلادهم اكثر من ارواحهم ويعدون رفع علمهم شرفا وكرامة لهم وهم على استعداد دائم للتضحية بدمائهم تحت ظل تلك الراية لتبقى خفاقة".

واضاف ويسي ان "الاعداء يشنون علينا الهجمات من جميع الاتجاهات ولا يتحملون ان يكون لكوردستان كيانها الدستوري الخاص"، لافتا الى أن "الكورد مثل اي شعب اخر يريدون العيش بحرية، وهؤلاء البيشمركة وعوا ان طريق التضحية والكفاح وطريق الانتماء لقوات البيشمركة هي طريق اعلى درجات الشرف والكرامة من اجل يسلكوها من اجل تحرير بلادهم".

وتابع ويسي انه "ليسمع العالم جميعا ان هؤلاء البيشمركة تعهدوا انهم لا يهتمون لا للرواتب والحياة الصعبة ولا طريق الموت وهم يعرفون شيئا واحدا وهو انه يتوجب عليهم ان يحموا ارضهم وان يحموا رايتهم خفاقة دائما".

كما قدم قائد مدرسة خنس للزيرفاني العقيد الركن سركوت، خلال المراسم، خلال كلمة له معلومات عن بشأن فترة الدورة والدروس والمعلومات التي تلقتها عناصر البيشمركة المشاركين فيها.