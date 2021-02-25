تخرج 88 مقاتلة ايزيدية من دورة عسكرية لقوات البيشمركة في دهوك

شفق نيوز/ جرت في محافظة دهوك اليوم الخميس مراسم تخرج دورة عسكرية لمقاتلات ايزيديات انضممن إلى صفوف قوات البيشمركة مؤخرا.

وشهد معسكر للبيشمركة في قضاء شيخان تخرج 88 امرأة ايزيدية مقاتلة.

وقال قائد قوات "الزيرفاني" في البيشمركة اللواء عزيز ويسي في كلمة له بهذه المناسبة "يتعين أن يعود لقضاء سنجار هيبته مرة أُخرى"، مردفا بالقول إن "قوات البيشمركة حققت معجزة في عملية تحرير القضاء من قبضة تنظيم داعش".

وأردف قائلا إن "تحرير سنجار كانت بوابة للعراق والمنطقة بأسرها لإلحاق الهزيمة بالتنظيم".

وتابع اللواء ويسي "ها هو اليوم تنضم الفتاة الكوردية ومثل الأسد الجريح الى صفوف قوات البيشمركة".

وكان تنظيم داعش قد اجتاح قضاء سنجار المتنازع عليه بين اربيل وبغداد والذي يتبع حاليا محافظة نينوى عام 2014 وارتكب مجزرة بحق سكانها، قبل أن تستعيده قوات البيشمركة في العام التالي.

غير أن الجيش العراقي مسنوداً بالحشد الشعبي اجتاح المنطقة جراء التوتر بين الإقليم والحكومة الاتحادية على خلفية استفتاء الاستقلال عام 2017.