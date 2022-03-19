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تحويل لواءين جديدين من القوتين 70 و80 الى وزارة البيشمركة

Category: كوردســتانيات

Date: 2022-03-19T13:10:40+0000
تحويل لواءين جديدين من القوتين 70 و80 الى وزارة البيشمركة

شفق نيوز/ اعلنت وزارة البيشمركة في حكومة اقليم كوردستان، اليوم السبت، عن تسريع خطوات توحيد قوات البيشمركة، لافتا الى ان لواءين آخرين من القوتين 70 و80 سينضمان العام الجاري الى وزارة البيشمركة.

وقال الأمين العام للوزارة اللواء قارمان شيخ كمال، في تصريح صحفي، ان الاشهر الستة الماضية شهدت تسارع خطوات توحيد قوات البيشمركة وتم ضم القوتين الساندتين الأولى والثانية إلى الوزارة، مع ثلاثة ألوية من القوتين سبعين وثمانين وتم تشكيل لواء جديد، مبينا أن عملية توحيد البيشمركة مستمرة.

واضاف ان السنة الجارية ستشهد ضم لواءين جديدين وهما الواءان 21 و22 من البيشمركة وان الوزارة أبلغت القوتين لكي يتلاءم مع النظام الجديد للوزارة، لافتا الى ان القوتين منهمكتان بتشكيل الويتها ووحداتها.

وبشأن فتح حساب مصرفي للبيشمركة أشار شيخ كمال انه سبق وان تم فتح حساب مصرفي لديوان الوزارة وعدد من الوحدات التابعة للوزارة، مضيفا الى ان الوزارة خططت الى ان يكون كل عنصر بيشمركة له حساب مصرفي الا ان العملية متلكئة كونها صعبة وتتطلب تعاون وزارة المالية والاقتصاد في حكومة الإقليم.

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