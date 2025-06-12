تحليق مكثف لطيران حربي مجهول فوق أربيل ومحيطها (فيديو)

شفق نيوز/ أفاد شهود عيان ومقاطع فيديو وردت إلى وكالة شفق نيوز، فجر السبت، بأن طائرات حربية مجهولة الهوية حلّقت بشكل كثيف وعلى ارتفاعات منخفضة فوق مدينة أربيل، وقضاء كويه في إقليم كوردستان.

وأظهرت المقاطع المصورة، هدير الطائرات وهي تخترق الأجواء ما أثار حالة من القلق بين السكان، وسط غياب أي بيان رسمي حتى اللحظة من السلطات العراقية أو حكومة الإقليم حول هوية الطائرات أو طبيعة تحليقها.

وبحسب شهادات محلية، استمر التحليق لفترة بعد منتصف الليل وتركّز فوق مناطق متفرقة من أربيل وقضاء كويه، من دون تسجيل أي ضربات جوية معروفة.

ويأتي هذا التطور في وقت تشهد فيه المنطقة تصعيداً متسارعاً بين إيران وإسرائيل، في ظل تقارير عن احتمال توجيه ضربات إسرائيلية وشيكة ضد منشآت إيرانية، ما يدفع مراقبين إلى الربط بين هذا التحليق المكثف وتحركات عسكرية في إطار هذا التصعيد.

وكانت صحيفة وول ستريت جورنال قد نقلت عن مسؤولين إسرائيليين وأميركيين أن إسرائيل تستعد لشن هجوم محتمل خلال أيام، إذا لم توافق طهران على المقترح الأميركي الأخير بشأن برنامجها النووي.