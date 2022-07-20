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تحقيق نسب انجاز متقدمة في مشروع ماء حيوي بالسليمانية

Category: كوردســتانيات

Date: 2022-07-20T12:25:20+0000
تحقيق نسب انجاز متقدمة في مشروع ماء حيوي بالسليمانية

شفق نيوز/ أعلنت مديرية مياه السليمانية، يوم الأربعاء، عن تحقيق نسب انجاز متقدمة في أعمال مشروع خط ماء دوكان - السليمانية.

وذكرت المديرية في بيان ورد لوكالة شفق نيوز، أن "الأعمال في المشروع الحيوي لخط ماء دوكان - السليمانية وصلت الى 85% خلال مدة قياسية".

وبينت أنه "تم إنجاز المشروع بصورة كاملة وسيوفر 3200 متر مكعب من المياه في الساعة لمحافظة السليمانية ومحيطها"، داعية حكومة إقليم كوردستان إلى تقديم الدعم المالي للمشروع ليتم استكماله في أقرب وقت ممكن.

وتعاني مناطق عديدة من محافظة السليمانية من ازمة مياه حيث لا يصل ماء الشرب الى الكثير من مناطق قضاء جمجمال المحاذي لقضاء دوكان بمعدل مرة واحدة كل 14 يوماً.

 وقد تظاهر يوم امس الثلاثاء عدد من مواطني ناحية قادر كرم بسبب ازمة المياه وقلت ساعات تجهيز الكهرباء وفي حال انجاز هذا المشروع فستتم معالجة نسبة عالية من مشكلة المياه في قضاء جمجمال.

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