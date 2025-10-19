تحقيق في إدارة كرميان بعد قتل طائر نادر ثمنه مليون دولار

شفق نيوز- كركوك

أعلنت رئاسة محكمة استئناف ناحية كرميان/ كركوك، يوم الأحد، فتح تحقيقٍ رسمي بشأن واقعة قتل طائرٍ نادر بعد تداول مقطع فيديو على مواقع التواصل الاجتماعي يُظهر الحادثة.

وقالت المحكمة في بيانٍ ورد لوكالة شفق نيوز، إن "التحقيقات الأولية فُتحت بشأن الأشخاص الذين قاموا بقتل الطائر النادر".

وأشارت إلى أنه "تم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة ضدهم تمهيداً لإلقاء القبض عليهم".

وكان عددٌ من الشبان قد نشروا عبر مواقع التواصل الاجتماعي مقطع فيديو يُظهر قيامهم بقتل طائرٍ من نوع "الشاهين"، وهو من الطيور الجارحة النادرة التي تُعد من أغلى الأنواع في العالم، إذ يصل سعرها في بعض الدول العربية إلى أكثر من مليون دولار.

وفي سياق متصل، أصدر حزب الخضر الكوردستاني بياناً أعرب فيه عن "استيائه الشديد من الحادثة"، موضحاً أن "هذا النوع من الطيور يوجد منه عدد قليل في كوردستان، وتقدّر قيمة كل واحدٍ منها بأكثر من مليون دولار".

وأضاف الحزب أن "عدداً من دول الخليج، بينها الإمارات والسعودية والأردن وقطر، سبق أن طلبت من سلطات الإقليم التعاون في حماية هذه الأنواع النادرة لما تمثله من قيمة بيئية وطبيعية كبيرة".

واختتم الحزب بيانه بالقول: "إننا في حزب الخضر الكوردستاني والمنظمات البيئية نعبر عن قلقنا العميق"، داعيا إدارة كرميان إلى "الإسراع في إلقاء القبض على المتورطين وتقديمهم للعدالة، وإعادة الطائر إلى بيئته الطبيعية حفاظاً على التنوع الحيوي في إقليم كوردستان".