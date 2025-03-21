تحطم مروحية في السليمانية ومكافحة الإرهاب تنقذ الطاقم

شفق نيوز/ تحطمت مروحية تابعة لمحافظة السليمانية تحمل الرقم (209) في جبل "پێرەمەگروون"، وتمكنت قوات مكافحة الإرهاب من تنفيذ عملية إنقاذ ناجحة لطاقمها.

وقال مدير الطيران في محافظة أربيل، أحمد دولمري، في بيان ورد لوكالة شفق نيوز، إن "المعلومات الأولية تشير إلى أن المروحية التابعة لقسم الطيران في السليمانية – وزارة داخلية الإقليم، تعرضت لمشكلة ميكانيكية أثناء تحليقها فوق المنطقة الجبلية، مما أدى إلى سقوطها".

وأضاف دولمري، أن "استجابة سريعة، لقوات مكافحة الإرهاب في السليمانية التي استخدمت مروحية من طراز H225 Super Puma للوصول إلى الموقع الوعر وإنقاذ الطاقم بنجاح".

ومع ذلك، لم يتضح بعد سبب الإشارة في صفحة مكافحة الإرهاب في السليمانية إلى مروحية تابعة لمحافظة أربيل، رغم أن المروحية (209) تتبع في الأصل لمحافظة السليمانية، وفق مدير طيران أربيل.