تحطم طائرة تركية في السليمانية

شفق نيوز/ كشف مصدر محلي، يوم الاثنين، عن تحطم طائرة تركية في احدى المناطق التابعة لقضاء بشدر في محافظة السليمانية دون تسجيل اي اضرار.

وقال المصدر لوكالة شفق نيوز، انه بعد ظهر اليوم سقطت طائرة مسيرة بدون طيار في قرية سنكَسر التابعة لقضاء، بشدر في أطراف محافظة السليمانية.

واضاف المصدر انه لغاية الان اسباب السقوط مجهولة، خلل فني ام استهداف مسلح، مؤكدا انها طائرة تركية.

وبين المصدر ان سقوط الطائرة المسيرة لم يخلف اي اضرار مادية او بشرية بسبب وقعها في منطقة غير مأهولة، مشيرا الى ان التحقيقات بدأت في معرفة اسباب سقوط تلك الطائرة.