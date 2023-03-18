تحضيرات رمضان تتزامن مع أعياد نوروز.. حركة أسواق أربيل التجارية "ترضي" الباعة والمتبضعين (صور)

شفق نيوز / مع قرب حلول شهر رمضان تكتظ أسواق مدينة أربيل، عاصمة اقليم كوردستان، بالمتبضعين، وفيما "يستبشر" أصحاب محال تجارية بحركة السوق عبر تزامنها مع أعياد نوروز، يؤكد متبضعون أن الأسعار هذا العام "شبه مستقرة" مقارنة بالأعوام الماضية.

ويقول أحمد نجار وهو صاحب أحد المحال داخل سوق مدينة أربيل لوكالة شفق نيوز؛ إن "الأجواء هذا العام تبدو جميلة وهناك عدد كبير من المواطنين يرتادون الاسواق وذلك بسبب تزامن بداية شهر رمضان مع أعياد نوروز في اقليم كوردستان حيث يستعد الناس لإحياء مراسم عيد نوروز اضافة إلى التحضير للشهر الفضيل".

"أسواق المواد الغذائية هي الاكثر ازدحاما في هذه المناسبة"، هكذا يقول مجيد أنور وهو مواطن جاء للتبضع من سوق (شيخ الله) باربيل لوكالة شفق نيوز إن "العدد الاكبر من الناس يأتون لشراء المواد الغذائية كونها استهلاكية أكثر، ولم تشهد الاسواق ارتفاعا كبيراً للأسعار مقارنة بالسنوات الماضية حيث انها شبه مستقرة".

ومع اقتراب شهر رمضان تبدأ حكومة الاقليم بإعلان سلسلة اجراءات حيث توجهت السلطات المحلية في مدينة اربيل الى زيادة عدد اللجان الخاصة بمراقبة الاسواق.

وبهذا الصدد، يقول مصطفى دلو وهو صاحب محل لوكالة شفق نيوز إن "اللجان الخاصة بمراقبة الاسواق تعمل بشكل يومي وتقوم أيضاً بمقارنة الأسعار الحالية مع الاسعار القديمة لمعرفة التغيرات ومنع ارتفاعها وهذا الامر ساهم بشكل كبير في استقرار الاسواق".