تحرير فتاتين إيزيديتين عراقيتين من داخل مخيم الهول في سوريا

شفق نيوز/ أعلن عضو مكتب شؤون المختطفين في سنجار درويش جوكي، يوم الأربعاء، تحرير فتاتين إيزيديتين من داخل مخيم الهول بالحسكة السورية، الذي تسيطر عليه قوات سوريا الديمقراطية (قسد).

وقال جوكي لوكالة شفق نيوز، إن "الفتاتين الاولى اسمها سوسن حيدر 23 عاماً، والثانية وفاء عباس من قرية كوجو اختطفتا في العام 2014 من قبل عناصر داعش في سنجار".

وأوضح أن "عملية التحرير جاءت بعد مداهمات وتفتيش قامت بها قوات سوريا الديمقراطية (قسد) داخل المخيم".

في السياق، أبلغ مصدر وكالة شفق نيوز، إن "الفتاة وفاء عباس قد التحقت بذويها في اقليم كوردستان".

ووفقاً لدائرة شؤون المختطفين والمختطفات فان أكثر من 2700 من النساء والاطفال الايزيديين مايزالون مختطفين لدى تنظيم داعش.