تحرير فتاة إيزيدية مختطفة منذ 12 عاماً

أعلن حسين قائدي، مسؤول مكتب المختطفين والمختطفات في إقليم كوردستان، يوم الاثنين، تحرير فتاة إيزيدية من قبضة تنظيم "داعش".

وقال قائدي، لوكالة شفق نيوز، إن "الفتاة البالغة من العمر 19 عاماً، تنحدر من قرية قني التابعة لقضاء سنجار، وكانت قد اختُطفت في العام 2014 أثناء اجتياح تنظيم داعش لمناطق سنجار".

وأشار إلى أنها التقت بذويها اليوم في القضاء، مضيفاً أن عدد الذين تم تحريرهم حتى الآن بلغ 3595 شخصاً من النساء والأطفال.

وأضاف قائدي، أن "جهود المكتب مستمرة، وبدعم مباشر من رئيس إقليم كوردستان نيجيرفان بارزاني، لتحرير ما تبقى من المختطفين والمفقودين".