تحرير فتاة إيزيدية بعد 11 عاماً من الأسر في سجون "داعش" (صور)

شفق نيوز - دهوك

كشف الناشط الإيزيدي عبد الله شريم، الذي يكرّس جهوده منذ عام 2014 لإنقاذ المختطفات الإيزيديات من قبضة تنظيم داعش، عن تحرير فتاة إيزيدية جديدة تدعى ديما أمين، بعد سنوات طويلة من المعاناة والأسر.

وقال شريم، لوكالة شفق نيوز، إن "ديما البالغة من العمر 24 عاماً تنحدر من قرية كوجو جنوب قضاء سنجار، وكانت قد اختُطفت مع أفراد من عائلتها خلال اجتياح داعش لمناطق سنجار في العام 2014، حيث ارتكب التنظيم مجازر مروعة بحق المدنيين الإيزيديين".

وأشار إلى أن "ديما كانت محتجزة منذ أكثر من عام في أحد السجون داخل الأراضي التركية"، مبيناً أن "فرق الإنقاذ بذلت جهوداً كبيرة للوصول إليها وضمان الإفراج عنها، وقد تمكّنت من مغادرة السجن قبل أيام قليلة من حلول عيد الأضحى، لتبدأ بعدها عملية معقدة لتسهيل خروجها من تركيا ونقلها بأمان إلى إقليم كوردستان".

وأضاف شريم، أن ديما وصلت، مساء أمس، إلى الإقليم عبر منفذ إبراهيم الخليل الحدودي، حيث كان في استقبالها عدد من أفراد عائلتها الذين لم يروها منذ 11 عاماً، قبل أن تتوجه إلى مجمّع شاريا جنوب محافظة دهوك حيث تقيم حالياً"، لافتاً إلى أن "اللقاء الأول بين ديما وعائلتها قد شهد أجواءً مؤثرة غلبت عليها مشاعر الفرح والحزن".

كما وجّه شريم، شكره وتقديره لحكومة إقليم كوردستان على ما قدمته من تسهيلات ومساهمات مباشرة أسهمت في دخول ديما وتوفير الدعم اللازم لها.

يُذكر أن والد ديما لا يزال في عداد المفقودين، إلى جانب اثنين من أشقائها، بينما تم تحرير والدتها وشقيقتها وشقيقين آخرين خلال السنوات الماضية، ضمن الجهود المتواصلة التي يقودها مكتب شؤون المختطفين والمختطفات في إقليم كوردستان.