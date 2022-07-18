شفق نيوز / أعلن مسؤول مكتب المختطفين والمختطفات الايزيديين، حسين كورو، يوم الاثنين، تحرير شاب ايزيدي من سجن الحسكة التي تسيطر عليها قوات سوريا الديمقراطية "قسد".

وذكر كورو، لوكالة شفق نيوز، أن "الشاب يدعى هشيار شاكر، يبلغ من العمر ١٧ وهو من مجمع تل بنات جنوب قضاء سنجار".

وأوضح أن "هشيار كان في سجن الحسكة وتم التعرف عليه من قبل جهات معينة، بعد ذلك دخل إلى الأراضي العراقية من معبر ربيعة الحدودي مع سوريا".

يذكر أن عدد الذين تم تحريرهم من قبضة داعش حتى الآن بلغ ٣٥٥٤ شخصاً وغالبيتهم من الأطفال والنساء، وفقاً لمكتب المختطفين والمختطفات الايزيديين.