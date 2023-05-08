تحرير "ديسم" في إحدى مناطق السليمانية

شفق نيوز/ أعلنت مديرية شرطة الغابات في السليمانية، يوم الاثنين، عن تحرير دب صغير "ديسم" في إحدى مناطق المحافظة.

وقال المتحدث الرسمي باسم مديرية شرطة الغابات العميد همين گمر خان، لوكالة شفق نيوز، إنه "بعد ورود معلومات تفيد بقيام احد المواطنين باصطياد ديسماً، تم أخذ موافقة قاضي التحقيق وتم التوجه لذلك المواطن الذي يسكن في ناحية گرمك التابعة لقضاء بينجوين في محافظة السليمانية والقاء القبض عليه وتحرير الحيوان".

وحول مخاوف وجود هذه الحيوانات في تلك المناطق التي يكثر فيها المزارعون، بين المتحدث باسم مديرية شرطة الغابات، ان "تلك الحيوانات لا تستقر في هذه المناطق بل تأتي احيانا للبحث عن الطعام في اوقات متباعدة وهناك مفارز خاص بالمديرية وكذلك المديرية تمنع اصطياد تلك الحيوانات او التعامل معها كون القوانين السارية المفعول في اقليم كوردستان تمنع الاصطياد او التعامل مع الحيوانات البرية وخصوصا المفترسة".

وحول الاجراءات الاحترازية من مخاطر وجود حيوانات مفترسة في تلك المناطق، أكد ان "الاجراءات المتخذة من قبل كوادر مديرية شرطة الغابات والاوضاع تحت السيطرة، اما بخصوص من قام باصطياد ذلك الديسم فقد تم تقديمه للقضاء بعد إجراء التحقيق معه".