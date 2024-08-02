تحرير ثلاث إيزيديات من قبضة داعش بعد اختطافهن من سنجار

شفق نيوز/ اعلنت وحدات حماية المرأة (YPJ)، يوم الجمعة، تمكنها من تحرير ثلاث مختطفات ايزيديات من مخيم الهول والمنطقة الحدودية بين سوريا والعراق.

وذكر بيان للوحدات ورد لوكالة شفق نيوز، أنها "تمكنت من إنقاذ فتاتين شابتين وطفلة صغيرة، تم اختطافهن في 3 آب / أغسطس 2014 أثناء هجوم داعش على سنجار والمناطق المحيطة بها".

ووفقا للبيان فإن "احدى الفتاتين تدعى عزيزة خالد علي وتبلغ من العمر 25 عاماً بينما الاخرى تدعى تواف داود جتو وعمرها 24 عاماً اما الطفلة فاسمها خوناف وكان عمرها شهرين فقط عندما تم اختطافها".

وأشار البيان إلى أن "عزيزة خالد علي وخوناف تم تحريرهما من مخيم الهول داخل الأراضي السورية بينما تم العثور على تواف جتو على الحدود السورية العراقية وبعد التحقيق معها تبين انها فتاة كوردية ايزيدية من قرية تل عوزير التابعة لسنجار وكانت تحاول الهروب بنفسها".

وفي 3 آب/ أغسطس من العام 2014 هاجم عناصر تنظيم داعش قضاء سنجار غربي محافظة نينوى، مما أسفر عن مقتل وإصابة عدد كبير من الإيزيديين، فضلا عن تشريدهم وتدمير مناطقهم.

وفي 19 تشرين الأول/ أكتوبر 2023، قال رئيس إقليم كوردستان نيجيرفان بارزاني، أن مساعي تحرير الإيزيديين المختطفين من قبل تنظيم داعش لن تتوقف حتى تحرير آخر مختطف، والكشف عن مصائرهم.