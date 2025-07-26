تحرك نيابي لوقف قرار اتحادي بحظر اللغة الكوردية في 3 محافظات

شفق نيوز– كركوك

أعربت النائبة عن محافظة كركوك، ديلان غفور، يوم السبت، عن رفضها الشديد لقرار وزارة التعليم العالي والبحث العلمي القاضي بمنع الطلبة الكورد في جامعات كركوك والموصل وديالى، من الإجابة على أسئلة الامتحانات باللغة الكوردية، فيما بينت انها ناقشت الأمر مع وزير التعليم الاتحادي للعدول عن القرار.

وقالت غفور لوكالة شفق نيوز، إنها "أجريت اليوم اتصالًا مباشرًا مع وزير التعليم العالي العراقي، وناقشت معه هذا الملف، والوزير وعد بمراجعة القرار وإيجاد حل يضمن احترام التنوع اللغوي".

وأضافت "كما تم الاتفاق على الاستمرار في اعتماد الآلية السابقة التي تسمح للطلبة بالإجابة باللغة الكوردية"، مبينة أن "ما يقارب 50% من طلبة جامعة كركوك، إلى جانب أعداد كبيرة من طلبة الجامعات الأخرى، يتحدثون اللغة الكوردية، ومن حقهم القانوني والدستوري أن يُسمح لهم بالإجابة على الأسئلة بلغتهم الأم".

وأكدت أن "اللغة الكوردية لغة رسمية في العراق وفقاً للدستور، ويجب أن تنال الاحترام داخل المؤسسات التعليمية أسوة بالعربية"، مشددة على أن "أي محاولة لحظر استخدامها تُعد تراجعًا عن مبادئ الشراكة والتعددية التي بُني عليها النظام السياسي في العراق بعد 2003".

وأوضحت غفور أن "الكتل الكوردية ستتابع هذا الملف عن كثب تحت قبة البرلمان، لضمان عدم تنفيذ القرار بصيغته الحالية، والعمل على ترسيخ الحقوق الثقافية واللغوية للمكونات العراقية كافة".

ودانت وزارة التعليم العالي والبحث العلمي في إقليم كوردستان، يوم السبت، قرار وزارة التعليم الاتحادية بشأن منع التدريس ووضع الاسئلة الامتحانية باللغة الكوردية في جامعات نينوى وكركوك وديالى.

وقالت الوزارة في بيان ورد لوكالة شفق نيوز، إن تجاهل اللغة الكوردية الجميلة في مؤسسات التعليم العالي العراقية يتعارض مع مبادئ الدستور والتعايش المشترك.

وأضاف البيان، أن هذا القرار، على الرغم من أنه انتهاك مباشر للمادة الرابعة من الدستور الدائم للعراق، إلا أنه في الوقت نفسه يتعارض مع القيم والمبادئ المتعلقة بالتعايش المشترك في إطار الدولة العراقية الاتحادية.

ودعا البيان، وزارة التعليم العالي العراقية إلى إلغاء هذا القرار على الفور، والعمل على جعل الجامعات ومؤسسات التعليم العالي مراكز للتعايش واحترام ثقافة ولغة وعادات وتقاليد جميع الشعوب العراقية دون تمييز.

وكانت وزارة التعليم العالي والبحث العلمي العراقية، أصدرت توجيهاً عاجلاً يقضي بمنع استخدام اللغة الكوردية في التدريس ووضع الأسئلة داخل الجامعات والكليات في عدد من المحافظات العراقية، مشددة على الالتزام الحصري باللغة العربية في العملية التعليمية.

وأكدت التوصيات المعتمدة أن التدريس داخل القاعات الدراسية يجب أن يكون باللغة العربية حصراً، دون اعتماد اللغة الكوردية أو أي لغة أخرى.

كما شددت على ضرورة أن تكون أسئلة الامتحانات في جميع الكليات باللغة العربية فقط، باعتبار أن اللغة الكوردية ليست من اللغات الرسمية المعتمدة في التعليم والامتحانات الجامعية في العراق.