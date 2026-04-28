تحرك رسمي لاستحداث محكمة مختصة بالبيئة في إقليم كوردستان

شفق نيوز- أربيل

كشفت هيئة السياحة في إقليم كوردستان، يوم الثلاثاء، عن تحركات ومناقشات مستمرة لتعديل قانون "حماية وتحسين البيئة"، تتضمن استحداث محكمة مختصة وتوفير فرص عمل لخريجي أقسام البيئة.

وقالت مسؤولة الشؤون القانونية في هيئة السياحة بالإقليم، هاوار عبد الرحمن، لوكالة شفق نيوز، إن "المؤسسات المعنية والجهات المختصة بالمجال البيئي، تعقد منذ يومين اجتماعات مكثفة بإشراف منظمة الأمم المتحدة الإنمائي (UNDP)، لمناقشة تعديل القانون رقم 8 لسنة 2008 الخاص بحماية وتحسين البيئة في إقليم كوردستان".

وأضافت عبد الرحمن، أن "هذه المناقشات تهدف إلى تطوير القانون ومعالجة الثغرات والنواقص التي ظهرت أثناء التطبيق الفعلي على أرض الواقع خلال السنوات الماضية"، مبينة أن "هناك تنسيقاً عالياً حالياً لإعداد مسودة مشروع قانون التعديل".

وأوضحت أن "جميع الجهات ذات العلاقة تشارك في هذه الحوارات لضمان معالجة كافة الملاحظات والشكاوى السابقة".

وأشارت عبد الرحمن، إلى أن "المسودّة تركّز على نقطتين جوهريتين، الأولى هي تأسيس محكمة مختصة بالقضايا البيئية، والثانية تتعلق بتوظيف خريجي أقسام البيئة للاستفادة من قدراتهم وتخصصاتهم في هذا القطاع الحيوي".