تحرك برلماني لخفض قيمة اجور الدراسة الاهلية في كوردستان 

شفق نيوز/ اعلنت اللجنة المالية في برلمان كوردستان، اليوم الأربعاء، سعيها الى خفض اجور الدراسة الأهلية في الإقليم.

وقال رئيس اللجنة زياد جبار لوكالة شفق نيوز، إنه تم تشكيل لجنة فرعية لإعداد تقرير وتقديمه الى رئاسة البرلمان بهدف خفض قيمة أجور الدراسة الاهلية، مبينا أن المقترح يأتي لمساعدة العوائل الفقيرة والتخفيف عليهم.

وأضاف أن "المقترح يشمل الروضات والمدارس و الجامعات والمعاهد الأهلية جميعها، موضحا أن "اللجنة التي تم تشكيلها تعمل الآن على إعداد التقرير وسيتم تقديمه الى رئاسة البرلمان عند الانتهاء منه".