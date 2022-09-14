سیاسة

rss

كوردســتانيات

أمـن

مجتـمع

أخرى

اقتصـاد

عربي ودولي

القسم الفيلي

ريـاضة

منوعـات

فيديو

تقارير وتحليلات

مقـالات

كل الاخبار

تحرك برلماني لخفض قيمة اجور الدراسة الاهلية في كوردستان 

Category: كوردســتانيات

Date: 2022-09-14T20:10:45+0000
تحرك برلماني لخفض قيمة اجور الدراسة الاهلية في كوردستان 

شفق نيوز/ اعلنت اللجنة المالية في برلمان كوردستان، اليوم الأربعاء، سعيها الى خفض اجور الدراسة الأهلية في الإقليم. 

وقال رئيس اللجنة زياد جبار لوكالة شفق نيوز، إنه تم تشكيل لجنة فرعية لإعداد تقرير وتقديمه الى رئاسة البرلمان بهدف خفض قيمة أجور الدراسة الاهلية، مبينا أن المقترح يأتي لمساعدة العوائل الفقيرة والتخفيف عليهم.

وأضاف أن "المقترح يشمل الروضات والمدارس و الجامعات والمعاهد الأهلية جميعها، موضحا أن "اللجنة التي تم تشكيلها تعمل الآن على إعداد التقرير وسيتم تقديمه الى رئاسة البرلمان عند الانتهاء منه".

related

أزمة "خبز" تلوح في كوردستان.. صور

Date: 2021-08-21 10:47:09
أزمة "خبز" تلوح في كوردستان.. صور

لليوم الثاني .. إصابات كورونا في اقليم كوردستان دون 300 حالة

Date: 2020-12-04 12:02:02
لليوم الثاني .. إصابات كورونا في اقليم كوردستان دون 300 حالة

بارزاني: عدد كبير من الشيعة غير راضين عن آلية علاوي في اختيار كابينته

Date: 2020-02-24 21:13:54
بارزاني: عدد كبير من الشيعة غير راضين عن آلية علاوي في اختيار كابينته

كورونا كوردستان.. 3 وفيات و140 إصابة جديدة خلال 24 ساعة

Date: 2020-12-29 14:54:48
كورونا كوردستان.. 3 وفيات و140 إصابة جديدة خلال 24 ساعة

كوردستان تسجل 11 وفاة وأكثر من 800 إصابة جديدة بكورونا

Date: 2021-05-04 15:07:44
كوردستان تسجل 11 وفاة وأكثر من 800 إصابة جديدة بكورونا

مسرور بارزاني لوفد أميركي: التصعيد بالمنطقة ليس من مصلحة أحد

Date: 2019-10-03 18:12:28
مسرور بارزاني لوفد أميركي: التصعيد بالمنطقة ليس من مصلحة أحد

كورونا كوردستان.. 5 وفيات و670 إصابة جديدة خلال يوم واحد

Date: 2021-05-27 17:47:30
كورونا كوردستان.. 5 وفيات و670 إصابة جديدة خلال يوم واحد

للمرة الأولى.. إصابات كورونا اليومية تتخطى حاجز الألف بكوردستان

Date: 2020-10-19 12:58:35
للمرة الأولى.. إصابات كورونا اليومية تتخطى حاجز الألف بكوردستان