تحذير من هطول ثلجي يصل ارتفاعه لأكثر من متر في المناطق الجبلية الكوردستانية

شفق نيوز/ توقع الراصد الجوي سيروان صالح علي، يوم الأربعاء، أن تتأثر المناطق الجبلية في إقليم كوردستان بموجة من تساقط الأمطار والثلوج الكثيفة خلال الأيام المقبلة.

ونشره علي توقعاته عن حالة الطقس على مواقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك"، نحذر بشكل جدي من احتمال من هطول مطري غزير يصل معدله إلى أكثر من 150 ملم في المناطق الجبلية الشاهقة في شمال السليمانية وأربيل ودهوك اعتبارا من اليوم الخميس ولغاية يوم الاثنين من الأسبوع المقبل.

وتوقع أيضا أن تتساقط الثلوج ما يصل أرتفاعه أكثر من متر في سلاسل المرتفعات الجبلية.

وقال الراصد الجوي إن درجات الحرارة تنخفض في المناطق الجبلية إلى ما دون الصفر المئوي.