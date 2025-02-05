تحذير من أنواء كوردستان بشأن انخفاض مستويات الرؤية في بعض المناطق

شفق نيوز/ أصدرت مديرية الأنواء الجوية في إقليم كوردستان، مساء الأربعاء، تحذيراً بشأن انخفاض مستويات الرؤية في بعض مناطق معينة من محافظة كركوك ومناطق أخرى من إدارة كرميان.

وذكرت المديرية، في بيان رود لوكالة شفق نيوز، أن "المعلومات تشير إلى أن الرؤية قد انخفضت إلى مسافات أقل من 500 متر في بعض الأماكن".

ووفقا للتقارير الأخيرة، فإن مستوى الرؤية في بعض المناطق جاء كما يلي: كركوك 3 كيلومترات، جمجمال 2 كيلومتر، طوزخورماتو: 300 متر، وخانقين: 7 كيلومترات.

وبحسب بيان المديرية، فإن من المتوقع أن تنخفض تأثيرات هذه الموجة خلال الساعات المقبلة.