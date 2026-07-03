تحذير من فيينا.. إقليم كوردستان يضع "تهريب المهاجرين" في خانة التحديات الأمنية والإنسانية"

وفد من أربيل وبغداد مع وفد من الأمم المتحدة يبحثان مخاطر الهجرة غير الشرعية بفيينا

شفق نيوز - فيينا

اعتبر منسق التوصيات الدولية في حكومة إقليم كوردستان ديندار زيباري، اليوم الجمعة، تهريب المهاجرين يمثل تحدياً إنسانياً وأمنياً يستدعي الى تعاون دولي لمواجهته والحد من مخاطره.

جاء ذلك على هامش عقده اجتماعاً مع إلياس خاتزيس، رئيس قسم مكافحة الاتجار بالأشخاص وتهريب المهاجرين في مكتب الأمم المتحدة المعني بالمخدرات والجريمة (UNODC)، على هامش مشاركة وفد جمهورية العراق في اجتماعات الأمم المتحدة المنعقدة في فيينا، وبحضور عدي أسعد رضا، المستشار في سفارة جمهورية العراق لدى جمهورية النمسا.

ووفقا لبيان صادر عن المنسقية، فقد تبادل الجانبان وجهات النظر بشأن سبل تعزيز التعاون والتنسيق في مجال مكافحة تهريب المهاجرين والاتجار بالأشخاص، من خلال تبادل الخبرات، وتنفيذ برامج بناء القدرات، وتوسيع مشاركة المؤسسات الحكومية في إقليم كوردستان في البرامج والمبادرات الدولية ذات الصلة.

وأكد زيباري التزام حكومة إقليم كوردستان بتعزيز التعاون مع الأمم المتحدة والشركاء الدوليين، مشيراً إلى أن تهريب المهاجرين يمثل تحدياً إنسانياً وأمنياً يستدعي تضافر الجهود الدولية لمعالجة أسبابه والحد من مخاطره، بالتوازي مع مواصلة تنفيذ السياسات التنموية التي توفر فرص العمل وتعزز الاستقرار.

من جانبه، أكد إلياس خاتزيس، استعداد مكتب الأمم المتحدة المعني بالمخدرات والجريمة لمواصلة التعاون مع جمهورية العراق وحكومة إقليم كوردستان في مجالات بناء القدرات، وتبادل الخبرات، ودعم الجهود الوطنية الرامية إلى مكافحة الجريمة المنظمة العابرة للحدود.

وفي ختام الاجتماع، أكد الجانبان أهمية مواصلة التواصل والتنسيق خلال المرحلة المقبلة، بما يعزز التعاون المشترك، ويدعم الجهود الوطنية والدولية لمكافحة تهريب المهاجرين والاتجار بالأشخاص، وترسيخ سيادة القانون، وحماية حقوق الإنسان.