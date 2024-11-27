تحذير من صحة أربيل للمستشفيات الأهلية بخصوص بيانات الولادة

شفق نيوز/ حذرت مديرية صحة أربيل، يوم الأربعاء، المستشفيات الأهلية من أخذ أي مبلغ مالي من المراجعين مقابل إصدار بيان الولادة.

وقال مدير عام صحة اربيل دلوفان محمد لوكالة شفق نيوز انه "لاحظنا في الفترة الماضية قيام بعض المستشفيات الأهلية بأخذ مبالغ مالية من المراجعين مقابل إصدار بيان الولادة حيث يتراوح بين 20 و50 ألف دينار عراقي".

وأضاف أنه "بعد معرفة الأمر أصدرنا كتاباً للمستشفيات بمنع اخذ هذه المبالغ لأنها مخالفة للقانون"، مؤكدا انه "سيتم اتخاذ الإجراءات بحق المخالفين".

وأوضح مدير عام الصحة بأنه "يتم إصدار بيان الولادة من قبل المديرية بمبلغ رمزي جدا لذا يُمنع اخذ مبالغ اضافية من المواطنين".