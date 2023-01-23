تحذير من أزمة "كبيرة" للغاز في السليمانية.. في الأفق قفزة جنونية بالأسعار

شفق نيوز/ حذر ممثل مصانع الغاز في محافظة السليمانية كوجر طاهر، اليوم الاثنين، المسؤولين الحكوميين والحزبين في المحافظة من بروز أزمة غاز وصفها بالكبيرة، لافتا الى ان المواطنين في الطوابير لمدة 20 يوما للحصول على اسطوانة غاز.

وقال طاهر خلال مؤتمر صحفي حضرته وكالة شفق نيوز، إن "السليمانية تحتاج إلى (450) طنا من الغاز يوميا، بينما يصلها حالياً فقط (234) طنا، مؤكدا انه، "إذا لم يتم حل هذه المشكلة فستظهر أزمة كبيرة من نقص الغاز في المحافظة".

واضاف "في الوقت الحالي يتعين على المواطنين التسجيل لمدة 20 يومًا للحصول على اسطوانة الغاز".

وحذر كوجر من أنه "إذا لم تتم حل المشكلة ولم يتم زيادة حصة الغاز في السليمانية ، فإن السعر سيكون أعلى بكثير".

وسجلت أسعارُ المحروقات في إقليم كوردستان ارتفاعاً غيرَ مسبوق، مع انخفاض في درجات الحرارة.