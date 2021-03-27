تحذير من اندثار موقع أثري في قضاء كفري (صور)

شفق نيوز/ حذر الناشط البيئي رفعت محمد رشيد، يوم السبت، من اندثار موقع أثري في قضاء كفري بإقليم كوردستان نتيجة العبث به وتحويله إلى أرض زراعية.

وقال رشيد لوكالة شفق نيوز، "قمنا بزيارة الى منطقة قره اوغلان الأثرية وصدمنا مما رأيناه من إشارت واضحة للعبث بتلك المنطقة"، مؤكدا "ضرورة القيام بتسييج المنطقة وتشكيل لجنة بفريق مختص للبحث والتنقيب عن الآثار الموجودة فيها لمعرفة تاريخ تلك المنطقة الأثرية".

ورجح رشيد، "قيام أُناس مجهولين بحرث المساحات القريبة من المنطقة الاثرية لزراعة الحنطة والشعير"، مشيرا إلى ان "اثار العبث واضحة جدا في اطراف المنطقة".

وتابع أنه "بمجرد أن تحفر الارض لسنتيمترات قليلة تظهر الاواني الفخارية القديمة.

وتشير بعض المصادر التاريخية الی ان هذه المنطقة تعتبر الموطن الاصلي لسكان مدينة كفري قبل حوالي الف سنة او اقل.