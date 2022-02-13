تحذير من ارتفاع أسعار الدجاج في إقليم كوردستان ومطالبة بفتح استيراد شيئين من إيران

شفق نيوز/ وجهت جمعية حقول الدواجن في إقليم كوردستان يوم الأحد تحذيراً إلى وزيرة الزراعة في الإقليم بيكرد طالباني، والوحدات الإدارية ضمن حدود محافظة السليمانية من احتمالية ارتفاع أسعار الدجاج الحي.

التحذير جاء على لسان رئيس الجمعية ناظم عبدالله الجاف في بيان نشره اليوم وقال فيه إن "سعر الطن الواحد من العلف ارتفع إلى 80 دولاراً خلال أسبوع واحد، مما يشكل خطراً كبيراً على إنتاج الدجاج، وإفلاس أصحاب المشاريع".

ونوه إلى أن "رداءة أفراخ الدجاج عامل آخر لمشاكلنا وقد تسبب ارتفاع أسعار الفيتامينات والأدوية واللقاحات ذات الجودة الرديئة في إلحاق أضرار كبيرة في قطاعنا إضافة إلى ارتفاع أسعار مادة الغاز، و وقود (الكاز)".

كما ذكر الجاف أن الحل الوحيد لبقاء قطاع الدواجن في إقليم كوردستان هو فتح استيراد العلف، وأفراخ الدجاج من الجمهورية الإسلامية الإيرانية بحرية تامة لأن العلف والافراخ في تلك البلاد أسعارها رخيصة، وجودتها مناسبة لأصحاب مشاريع الدواجن.

يذكر أن هناك 1750 مشروعا لإنتاج الدجاج الحي في إقليم كوردستان، مع أكثر من 2500 قاعة مسجلة رسمية إضافة إلى قرابة 500 مشروع غير مسجل.