تحذير للسكان والسائحين من منبع ماء تكدست به الثلوج شمال اربيل

شفق نيوز/ حذرت قائممقامية قضاء "جومان" شمال محافظة أربيل عاصمة إقليم كوردستان، يوم الجمعة، السكان والسائحين من أن التوجه الى منبع مشروع مياه "پرژي" يشكل خطرا على حياة المواطنين.

وحذرت القائممقامية في بيان اليوم، السياح والمواطنين من التوجه إلى مصدر المشروع، مخاطبةً اياهم بالقول: "لا تخاطروا بحياتكم من أجل التقاط صورة لأن هذا المكان وعر، ووصول فرق الانقاذ إليه في حال وقوع حادث غير مرغوب فيه سيعرض حياتهم لخطر أكبر".

وأوضحت القائممقامية، أن "الوصول إلى هذا المورد الطبيعي يُشكل خطر تلويث مصادر المياه لأكثر من 6000 منزل، لذا تجنبوا الوصول إلى هذا المكان بأي شكل من الأشكال".

وأشار البيان إلى، أن تساقط الثلوج هذا العام بكثافة وحفر منبع مشروع مياه "پرژي" بالحفارات لفتح الممر المائي أدى إلى زيادة المخاطر، وقد تم توجيه فرق الأمن والشرطة والسياحة بالملاحقة القانونية لأي شخص يدخل المنطقة المحظورة.