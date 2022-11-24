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تحذير عاجل من أمطار غزيرة في أربيل والسلميانية

Category: كوردســتانيات

Date: 2022-11-24T16:40:09+0000
تحذير عاجل من أمطار غزيرة في أربيل والسلميانية

شفق نيوز/ حذرت وزارة النقل والمواصلات في حكومة إقليم كوردستان، يوم الخميس، من موجة أمطار غزيرة تجتاح محافظتي السليمانية وأربيل.

وجاء في بيان للوزارة، ورد لوكالة شفق نيوز، أن "المنطقة ستشهد موجة أمطار غزيرة وخصوصا في حدود محافظة أربيل، وشمال محافظة السليمانية".

وأضافت الوزارة في بيانها أن "الموجة ستكون في أوجها اعتبارا من الساعة الثالثة من فجر غد الجمعة، ولغاية الساعة الثالثة من عصر اليوم نفسه".

وحذرت وزارة النقل الكوردستانية، من "حصول فيضانات عندما تصل مستويات الأمطار ٢٠ ملم بالساعة، مما سيؤدي الى ارتفاع مناسيب المياه"، مرجحة أن تكون كمية الأمطار في أربيل "أكثر من ٣٥ ملم، وفي السليمانية أكثر من ٤٠ ملم وفي بعض المناطق الجبلية ٥٠ ملم".

وكان محافظ أربيل عاصمة إقليم كوردستان، أوميد خوشناو، قد أعلن بوقت سابق من اليوم، تشكيل غرفة عمليات لمواجهة موجة فيضانات وسيول قد تحدث جراء الأمطار خلال فصل الشتاء الحالي.

وأعلن خوشناو، في آب 2022، تخصيص 11 مليار دينار لاتخاذ عدد من الإجراءات منعا لحدوث الفيضانات في المدينة، خلال فصل الشتاء.

واجتاحت أواخر العام 2021، فيضانات وسيول جارفة مناطق مختلفة في أربيل جراء موجة أمطار غزيرة، ما تسبب بمصرع 10 أشخاص وفقدان أثر اثنين آخرين، إضافة إلى خسائر مادية تقدر بـ21 مليار دينار.

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