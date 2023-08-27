تحذير صحي عاجل من تفشي مرض خطير في السليمانية

شفق نيوز/ أعلنت مديرية صحة السليمانية بإقليم كوردستان، يوم الأحد، زيادة ملحوظة في أعداد المصابين بحالات الإسهال والتقيؤ، معربة عن شكوكها بتفشي عدوى الكوليرا في المحافظة.

وذكرت المديرية في بيان ورد لوكالة شفق نيوز، أن هناك زيادة ملحوظة في أعداد المصابين بحالات الإسهال والتقيؤ ويشك بأنها إشارة إلى تفشي مرض الكوليرا"، لافتة إلى أن "جميع فرق المديرية منهمكة الآن في إجراء الفحوصات ومتابعة الحالات المرضية".

وطالبت المواطنين يـ"الابتعاد عن استعمال المياه التي هم على غير اطمئنان من مصادرها وأن يستعملوا فقط المياه التي توفرها مديرية الماء في السليمانية والمياه المعلبة في عبوات خاصة تحت رقابة الفرق الصحية".

وقررت المديرية، منع جميع أنواع الخضراوات والألبان التي تقدمها المطاعم والأماكن العامة، مستثنية "الألبان المعلبة".

ودعت المواطنين إلى "الالتزام بتعليمات الوقاية"، مشيرة إلى أنها تقوم بجميع الاستعدادات لأي احتمال لزيادة حالات الإصابة.