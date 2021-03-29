تحذير رسمي لمحطات الوقود من زيادة أسعار البنزين في أربيل

شفق نيوز/ حذرت محافظة اربيل محطات تعبئة الوقود، يوم الاثنين، من رفع اسعار البنزين بذريعة عدم وجوده في المحافظة، مطمئنة السائقين والمواطنين بوجود كميات كبيرة من الوقود المخزون فيها.

وجاء في بيان لمكتب محافظ اربيل رود لوكالة نيوز، انه "بعد ان قام عدد من محطات تعبئة الوقود برفع اسعار البنزين بذريعة عدم وجوده وعدم جلبه الى المحافظة من اجل مصالحهم الذاتية من دون الاكتراث المصلحة العامة والمواطنين، فان ذلك اسهم في شعور السائقين والمواطنين بالقلق بهذا الصدد".

وطمأن البيان السائقين والمواطنين في حدود المحافظة بان هناك كمية كبيرة من البنزين المخزون في اربيل، مشيرا إلى أن كل الذي يتم تداوله بعيد عن الحقيقة.

وأضافت المحافظة في بيانها، أنه "على الرغم من ارتباط سعر البنزين باسعار النفط الخام العالمية، الا ان محافظة اربيل وعن طريق اللجنة العليا لمراقبة المحروقات من جوانب المواصفات والاسعار ستتخذ الاجراءات القانونية لمنع اية محطة تعبئة تريد رفع الاسعار بحجة عدم وجود البنزين".