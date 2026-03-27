"تحذير جوي".. أمطار غزيرة وثلوج تضرب إقليم كوردستان

شفق نيوز- أربيل

أعلنت مديرية الأنواء الجوية والرصد الزلزالي في إقليم كوردستان، يوم الجمعة، توقعاتها لحالة الطقس خلال الـ48 ساعة المقبلة، مشيرة إلى هطول أمطار متفاوتة الشدة وتساقط ثلوج في المناطق الجبلية الحدودية.

وذكرت المديرية، في بيان ورد إلى وكالة شفق نيوز، أن أجواء اليوم الجمعة ستكون غائمة بشكل عام، مع هطول أمطار خفيفة إلى متوسطة في معظم مناطق الإقليم، مبينةً أن الأمطار قد تكون غزيرة أحياناً (لَزْمَة) ضمن حدود محافظة السليمانية وإدارة كرميان.

وأضاف البيان، أن "درجات الحرارة ستنخفض بمقدار يتراوح بين (1-3) درجات مئوية مقارنةً بالأمس، مع توقعات بتساقط خفيف للثلوج في المناطق الجبلية الحدودية شمالاً وشمال شرق"، مشيراً إلى أن "الرياح ستكون جنوبية شرقية خفيفة إلى معتدلة السرعة، فيما سيتراوح مدى الرؤية بين (6-8) كيلومترات".

أما بالنسبة لطقس يوم غد السبت، فتوقعت المديرية أن تبقى الأجواء غائمة كلياً، مع استمرار هطول الأمطار الخفيفة إلى المتوسطة بشكل متقطع، مؤكدةً أن معدلات الأمطار ستكون أعلى في المناطق الشمالية والشمالية الشرقية مقارنةً ببقية المناطق، فيما ستكون درجات الحرارة مقاربة لمعدلات اليوم.

وفيما يتعلق بدرجات الحرارة العظمى المتوقعة لليوم وغدٍ، أوضحت المديرية أنها ستكون على النحو الآتي في أربيل (11 اليوم و13 غداً)، والسليمانية (9 اليوم و9 غداً)، ودهوك (12 اليوم و13 غداً)، وحلبجة (12 اليوم و12 غداً)، وكركوك (كرميان) (15 اليوم و15 غداً).

أما في بقية المناطق، فستسجل بيرمام (8 اليوم و9 غداً)، وسوران (10 اليوم و10 غداً)، وزاخو (12 اليوم و14 غداً)، وفي حاجي أوميران ستستقر عند (3 درجات) خلال اليومين، فيما تسجل جمجمال (10 درجات) ليومي الجمعة والسبت.

هذا وأعلنت مديرية مرور أربيل، مساء يوم أمس الخميس، خروج عدد من شوارع المدينة وجسورها عن الخدمة وذلك بسبب الأمطار الغزيرة وارتفاع مناسيب المياه فيها، داعية السائقين إلى عدم خروج السائقين إلا للضرورة القصوى.